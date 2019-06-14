السعودية توضح حقيقة ترخيص أول ملهى ليلي

أوضحت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، حقيقة ترخيص أول ملهى ليلي في المملكة.

وقالت الهيئة العام للترفية في السعودية، أنها تنفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترخيص أول ملهى ليلي، مؤكدة حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخالفات من هذا النوع.

و فتح الهيئة تحقيقاً فورياً في مقاطع الفيديو التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء لإحدى الفعاليات في جدة.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، إنه وبحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع، فإن الفعالية المقامة، مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة.

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وأشارت إلى أن الترخيص كان بالأصل ترخيصًا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة.

وشدد البيان على أن الهيئة العامة للترفيه، ترفض أي مخالفات قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت قوات الأمن السعودية ضبطت ملهى ليلي في جدة، واعتقلت القائمين عليه وأحالتهم إلى القضاء.