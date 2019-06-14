الجبير: إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران.

وقال الجبير لشبكة «سي. إن. إن»: إن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وأضاف: «ليس لدينا سبب يدعونا للاختلاف مع وزير الخارجية مايك بومبيو، نحن نتفق معه.. إيران لها تاريخ في ذلك».

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، إن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

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وأكد الوزير الأمريكي، أن واشنطن ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها وعن التجارة الدولية من خطر إيران، مشيرًا إلى أنها أهانت رئيس وزراء اليابان بعد ضرب إحدى سفن بلاده خلال زيارته.

وأوضح أن إيران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وكانت البحرية الأمريكية، أوضحت في وقت سابق اليوم، أن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار في حادث وقع في بحر عمان، وأنها تقدم المساعدة في ذلك الحادث، بينما ذكرت وكالة «رويترز»، أن ناقلة نفط تعرضت لإطلاق طوربيد.