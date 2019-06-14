شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشمالية» للمقاولين: أنجزوا المشاريع في أوقاتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فليح ملاك الصخيل (رفحاء)

طالب مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان المهندسين المشرفين والمقاولين المنفذين لمشاريع الإدارة بوضع الحلول والمعالجات اللازمة والفورية في حال وجود بعض المعوقات التي تعترض سير إنجاز العمل، مشدداً على ضرورة بذل الجهود الكبيرة لضمان إنجاز المشاريع في أوقاتها المحددة، وفقا لأعلى معايير الجودة والإتقان قبل بداية الدراسة بوقت كاف.

ووجه بضرورة متابعة سير العمل في المشاريع وإنجازها على مستوى عال من الجودة وعرض تقارير مستمرة عن مستوى الأداء والإنجاز.

جاء ذلك إثر تفقده صباح أمس سير العمل في مشاريع الإنشاء والترميم والتأهيل والصيانة ومبنى بيت الطالب وعددا من المباني المدرسية. واطلع خلال الجولة على نسب الإنجاز في تنفيذ المشاريع وسير العمل فيها، والتقى المهندسين المشرفين والمسؤولين عن شركات المقاولات المسؤولة عن التنفيذ، بحضور مدير إدارة المباني في الإدارة سليمان العنزي.

واستعرض العثمان المشاريع المنتظمة والمتأخرة والمتعثرة ومراحل مستوى التنفيذ.