شكرا لقرائتكم خبر عن 100 طن تمور هدية لموريتانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نواكشوط)

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن من التمور هدية المملكة العربية السعودية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نواكشوط الدكتور هزاع بن زبن المطيري ومفوض الأمن الغذائي المساعد محمد ولد محمد العيد ولد خيار.

وتحدث مفوض الأمن الغذائي المساعد عن تعاون مثمر بين المفوضية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكدا أن هذا التعاون يعكس مستوى علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والسعودي وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون بينهما، موضحا أن كمية التمور المستلمة بمقر المفوضية الموريتانية للأمن الغذائي اليوم سيتم توزيعها على المواطنين الأكثر حاجة في القرى والأرياف في جميع المناطق.

من جانبه، أكد السفير المطيري أن الهدية المقدمة من المملكة تدخل في إطار التعاون البناء والمثمر القائم بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا، مضيفا أن المملكة دأبت على تقديم مثل هذه المساعدات سنويا لعدد من البلدان الإسلامية.