شكرا لقرائتكم خبر عن مباشرة مديري المواقع الصحية بالمشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

أكد مدير إدارة الحج والعمرة بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور موفق محمد أبوطالب، مباشرة جميع مديري المواقع الصحية بالمشاعر أمس للوقوف على التجهيزات التي تحتاج إلى جهد كبير، داعياً لبذل الجهد المضاعف وتسخير جميع الإمكانات لخدمة الحجاج في المحافظة على صحة الحاج التي تعتبر من أولى الأولويات لأداء مناسك الحج في يسر وسهولة وذلك ضمن الإطار العام لاستعداد حكومة خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام التي لم تأل جهدا في تسخير كافة الإمكانيات لهم.

وأشار إلى أن خطة موسم الحج تتركز على توفير الخدمات الصحية والعلاجية لوفود الرحمن وتوضح أعمال اللجان ومديري المواقع والتجهيزات بالمشاعر المقدسة، لافتاً إلى أن تجهيز المواقع الصحية يتطلب وقتا كافيا وجهدا لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة للحجاج على مدار الساعة لتتيح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة

وقال تم تكليف كل من الدكتور البراء حسين كاظم لإدارة مستشفى عرفات العام، والدكتور سامر جميل مريعاني لمستشفى جبل الرحمة والدكتور عبدالحكيم بافرج لمستشفى نمرة والدكتور نزار صالح باوهاب لمستشفى شرق عرفات والدكتور سيف مطير الهذلي للمراكز الصحية بعرفات وخط المشاة والدكتور فيصل نصار لمستشفى منى الطوارئ والدكتور وضاح عبدالستار أبو طالب لمستشفى منى الجسر والدكتور خالد الشهراني لمستشفى منى الشارع الجديد والدكتور ضيف الله عبدالله الشهري لمستشفى منى الوادي والدكتور عبدالله أحمد الزهراني للمراكز الصحية بمنى وبمنشأة الجمرات.

وأبانت صحة مكة المكرمة أنه من مهام مديري المواقع متابعة وتجهيز وفحص الأجهزة الطبية والأنظمة غير الطبية مثل شبكة الغازات الطبية وتشمل نظام الأوكسجين والهواء الطبي وأنظمة السلامة وتشمل شبكة إطفاء وإنذار الحريق والتمديدات الكهربائية والمولدات الكهربائية الاحتياطية والتكييف المركزي وثلاجة الموتى وشبكة المياه وأنظمة الاتصال والتأكد من صيانة الأجهزة الطبية ومدى جاهزيتها للعمل كما يندرج ضمن عقود الصيانة أعمال النظافة بالإضافة إلى متابعة القوى العاملة والملزمة الطبية والأدوية والتأكد من توريدات الإحلال الطبي وغير الطبي للموقع بالإضافة إلى التأكد من أن جميع الاستعدادات سيتم الانتهاء منها قبل بدء الموسم والحرص على أن تكون المواقع جاهزة للعمل مع مطلع شهر ذي الحجة.