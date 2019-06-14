شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ«الخليج 365»: لا إعانات لزارعي القوقعة والـ 333 ريالا تصرف تحت بند زارعي الأعضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الهتار (جدة)

كشفت مصادر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ«الخليج 365» أنه لا صحة لصدور توجيهات بصرف إعانات لزارعي القوقعة من الذكور أو الإناث، مبينة أن ما يتم صرفه من إعانات مادية حاليا تندرج تحت بند زارعي الأعضاء.

وأوضحت المصادر، أن الإعانة التي تصرف حاليا لا تزيد على 333 ريالا شهريا، شريطة أن يستكمل طالب الإعانة الإجراءات المطلوبة بالدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/، وإنشاء حساب جديد لمن ليس لديه حساب، أو تسجيل الدخول إذا سبق التسجيل بالموقع، وإكمال البيانات التعريفية للمستفيد، وإدخال رقم الحساب البنكي، وإكمال البيانات المطلوبة إلى ظهور رسالة «تم تحديث بياناتك بنجاح».

وأضافت «بعد ذلك يتم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، ومن ثم خدمة تقييم الإعاقة، وفي حال عدم وجود تقرير طبي حديث لم يمر عليه أكثر من سنة التأشير على أيقونة (لا يوجد تقرير طبي)، عندها يتم اختيار المنطقة والمستشفى المعتمد حسب رغبة المستفيد للمستشفيات المتاحة بالبرنامج، وبعد الحصول على التقرير الطبي، يتم اختيار أيقونة (يوجد تقرير طبي) من خدمة تقييم الإعاقة».

وبينت المصادر أنه يتم رفع التقرير الطبي بعد تسجيل المستشفى وتاريخ التقرير واختيار الوحدة المناسبة للمستفيد حسب مكان إقامته والجنس (ذكور/إناث) وإكمال البيانات إلى إصدار رقم طلب للمستفيد، برسالة على رقم جواله المسجل، وطباعة ملخص الطلب. المصادر أوضحت أنه في حال إرسال التقرير رسمياً الى جهة الخطاب، فلا بد من مراجعة وحدة الخدمات لاستلام التقرير ورفعه بالموقع، وفي كلتا الحالتين من الضروري متابعة الطلب من خلال أيقونة (طلباتي)، ومتابعة الملاحظات -إن وجدت- ومنها ملاحظة عدم وضوح التقرير الطبي، وطلب إرفاق تقرير طبي آخر، لا بد من مراجعة الوحدة لمعرفة السبب، وفي حال وجود طلب حضور المستفيد يتم حجز موعد والذهاب إلى الوحدة، وفي حال تم قبول الطلب يمكن للمستفيد الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة.