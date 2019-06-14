شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف نسائية برتبتي «جندي أول وجندي» في الأحوال المدنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة «جندي أول - جندي» للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت بأن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 13/‏10/‏1440 حتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 16/‏10/‏1440 على الرابط التالي www.jobs.sa