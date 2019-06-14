شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة بالمظالم على المرتبتين السادسة والرابعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) okaz-online

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، بمقر الديوان ومحاكمه في مقرات (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، سكاكا، أبها، مكة المكرمة، الأحساء، نجران، حائل) على المرتبتين السادسة والرابعة، وترغب في شغلها بالتعيين عن طريق المسابقة الوظيفية.

ونوهت إلى ضرورة أن يتوافر في المتقدم شروط التعيين المحددة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وهي أن يكون سعودي الجنسية ومكملا ثمانية عشر عاماً من العمر، لائقاً صحياً للخدمة، حسن السيرة والأخلاق، حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في وزارة الخدمة المدنية، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من جرائم الرشوة والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوماً عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها، وأن يكون غير مفصول من الخدمة في الدولة لأسباب تأديبية، أو مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل، فضلا ألا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (226) من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.

كما أنه يُشتَرَط للمتقدّم على وظائف المرتبة الرابعة أن يجتاز اختبار (قياس القدرات العامة)، وأما المتقدم على وظائف المرتبة السادسة فيُشترَط أن يجتاز اختبار (قياس القدرة المعرفية)، اللذين يُقدّمهما المركز الوطني للقياس (قياس)، على أن يكون المتقدّم قد أجرى الاختبار قبل تاريخ 3/‏11/‏1440هـ، وسيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين. فيما أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق رابط التوظيف على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم http:/‏/‏jobs.bog.gov.sa/‏Hiring/‏Home.aspx، خلال الفترة 15 ــ 17/‏10/‏1440هـ.