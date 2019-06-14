شكرا لقرائتكم خبر عن في الدعوة ومراقبة المساجد والحراسات.. وظائف شاغرة للجنسين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توفر وظائف في مجال الدعوة، ومراقبة المساجد، والحراسات الأمنية للجنسين، داعية الراغبين في الحصول على هذه الوظائف تقديم السيرة الذاتية عبر بريد الوظيفة الإلكتروني المراد التقديم عليها.

واشترطت الوزارة في مجال الدعوة حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير (جيد جداً)، ويفضل من لديه شهادات عليا، وحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم، وأن يكون التقديم عبر البريد الإلكتروني: D.jobmoia.gov.sa، أما في وظائف مراقبي المساجد وحراس الأمن اشترطت الوزارة ألاّ يقل العمر عن 18 سنة، والحصول على الشهادة الثانوية، ويفضل من لديه خبرة سابقة، والتقديم عبر البريد الإلكتروني الخاص بمراقبي المساجد: M.jobmoia.gov.sa، والبريد الإلكتروني الخاص بالحراسات الأمنية: S.jobmoia.gov.sa.

كما يشترط في المتقدمين للوظائف التفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، وحسن السيرة والسلوك، علمًا بأن آخر موعد للتقديم 24/‏10/‏1440.