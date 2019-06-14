شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام: القتل تعزيراً لمهرب المخدرات «قل» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)okaz-onlineنفذت وزارة الداخلية أمس حُكم القتل تعزيراً في المدعو محمد الله أخو نزاد قل (باكستاني الجنسية) لقيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر. وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني أمس في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
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