شكرا لقرائتكم خبر عن صحة عسير: خطط الطوارئ جاهزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

كشفت صحة عسير أنه فور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي، استنفرت الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وطبقت خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل هذه الحالات، وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها لاستقبال أي حالات، وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث، بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

وقال المتحدث باسم صحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة لـ18حالة في نفس الموقع جراء إصابات خفيفة وجميعهم كانوا في حالة مستقرة للغاية، فيما تم نقل 8 حالات إلى المستشفى جراء إصابات متوسطة، وتم إجراء جميع الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية لهم حتى تماثل جميع المصابين للشفاء التام وغادروا المستشفى جميعاً في وضع مستقر وبصحة جيدة، كما تحرص صحة المنطقة على استكمال تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم لبعض الحالات خصوصاً النساء والأطفال في حال احتياجهم لذلك.