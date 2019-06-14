السجون: السماح للموقوفين المتزوجين بالخروج وقضاء 24 ساعة شهرياً في منازلهم

قال مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري إن إدارات السجون تسمح للموقوفين المتزوجين بالخروج من السجن مرة واحدة كل شهر والمكوث في منازلهم 24 ساعة. وأوضح أن بإمكان السجين المتزوج أن يجمع الفترات المسموحة له كل ثلاثة أشهر، ويمكث في منزله 72 ساعة إذا أراد ذلك.

وأفاد الأسمري – بحسب “اليوم” – أن السماح بالخروج من السجن مرهون بقضية السجين وما أدين بارتكابه، مشيراً إلى أنه في حال المدانين بالجرائم الجنائية الخطيرة فإن الخلوة الشرعية تكون في البيوت العائلية الملحقة بالسجون. وتابع أن البيوت العائلية ذات مستوى راقٍ يقارب مستوى الفنادق، وتدار بالكامل من قبل كادر نسائي مؤهل، لافتاً إلى أن نسبة ضئيلة جداً من الموقوفين من يصنفون ضمن ذوي الإدانات الجنائية الخطيرة.