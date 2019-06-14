اجتماعي / مهرجان البصر في بريدة ينطلق بحزمة من البرامج الهادفة



بريدة 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

دشن رئيس مركز البصر ببريدة محمد المحيميد، مساء أمس ، فعاليات وأنشطة مهرجان البصر ، بجملة من البرامج التي تواكب تطلعات المجتمع بمختلف اهتماماتهم ، وذلك بحديقة الأمير فيصل بن مشعل ببريدة ، بحضور رئيس بلدية البصر المهندس باسم الباهلي ، والمدير التنفيذي للمهرجان أحمد اليحيى ، وبعض المسؤولين .

و استقبل المهرجان منذ الساعات الأولى آلاف الزوار ، مقدماً لهم أكثر من 50 فعالية جديدة تواكب تطلعاتهم، بمشاركة الأسر المنتجة والشباب والفتيات، من خلال إعداد المأكولات الشعبية والمشغولات والمصنوعات اليدوية، والأطعمة الحديثة من خلال المطاعم المتنقلة المنتشرة في جنبات المهرجان، كما هيأ المهرجان مساحة مثالية وهادفة لألعاب الأطفال تنمي مهاراتهم وتستهوي طموحهم بقالب هادف وجذاب ، وعلى الجانب الآخر خصص المهرجان معرضاً وطنياً يحوي صوراً فوتوغرافية هادفة وذات أبعاد مختلفة، وخيمة للسيرك ، وساحة أخرى للتراث .

وأكد المدير التنفيذي للمهرجان أحمد اليحيى أن مهرجان البصر سيقدم لزواره حزمة من الفعاليات التي تواكب تطلعات المجتمع، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية بمنظومة من الأنشطة التوعوية والتعريفية لتلك الجهات، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأسر المنتجة والشباب والفتيات

وأشار إلى أن بلدية البصر تعمل وفق منظومة تكاملية مع بقية الجهات الحكومية المشاركة، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، على المتابعة الدائمة للمهرجان والدعم المتواصل على كافة الأصعدة ، مبينًا أن فعاليات المهرجان تستهدف في مضامينها أطياف المجتمع ، وفق طابع ترويحي يواكب تطلعات زوار المهرجان السياحية والترويحية، مثنياً على متابعة رئيس مركز البصر محمد المحيميد ، واللجان العاملة ، متمنيًا أن تكون المخرجات بحجم التطلعات وكما يأمله الجميع.

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