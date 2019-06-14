اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



نيويورك 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 94ر101 نقطة، أو39ر0% ، ليصل إلى 77ر26106 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 80ر11 نقطة، أو 41ر0% ، ليصل إلى 64ر2891 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 41ر44 نقطة ، أو 57ر0% ، ليصل إلى 13ر7837 نقطة.

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