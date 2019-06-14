السعودية اليوم / المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد يؤكد ضرورة وضع خطة متكاملة لمكافحة الفساد بالقارة



القاهرة 10 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 13 يونيو ٢٠١٩ م واس

أكد المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد ضرورة العمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الأفريقية تشمل مجالات التعليم والبحث العلمي والإعلام والقضاء والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الأفريقية.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره المنتدى اليوم وأعلنه رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية الوزير شريف سيف الدين، خلال الجلسة الختامية التي عقدت مساء اليوم بمدينة شرم الشيخ.

وشدد المشاركون في المنتدى على ضرورة تضافر الجهود لوضع مؤشر أفريقي لقياس الفساد في أفريقيا بحيث يكون نابعًا من السياق، ومعبرًا عن واقع الحال في القارة وخصوصياته مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الأفريقية بعضها لبعض.

وأشاروا إلى ضرورة تدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية تتولي متابعة تطورات الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيتين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعام 2003.

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