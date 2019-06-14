السعودية | الأحوال المدنية تحدد الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تحدد الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نصحت الأحوال المدنية بتجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بوقت كافٍ، وذلك لتفادي التعرض للغرامة المالية وفقاً للنظام.
وحدّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية، مشيرةً إلى أنه يجب التجديد خلال 180 يوماً قبل انتهاء صلاحيتها.
وقالت وكالة الأحوال المدنية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “يجب تجديد هويتك الوطنية خلال ١٨٠يوماً قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفادياً للغرامة المالية”.
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