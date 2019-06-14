شكرا لقرائتكم النمر يحذر هؤلاء من شراء الفياجرا: تصرف خاطئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-14 النمر يحذر هؤلاء من شراء الفياجرا: تصرف خاطئ متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements حذّر الدكتور خالد النمر من خطورة شراء الفياجرا في حالة الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري والضغط أو الجلطة. وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “تصرف خاطئ أن يذهب شخص إلى الصيدلية ويشتري (فياجرا) بدون استشارة طبية وعمره ٧٠ سنة ولديه سكري وضغط وجلطة سابقة”.









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