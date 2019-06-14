‏قرقاش: الاعتداء على ناقلات النفط واستهداف مطار أبها تصعيد خطير

2019-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن ‏الاعتداء الذي تمّ أمس الخميس، على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة تطور مُقلق وتصعيد خطير.

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وأضاف قرقاش : “‏الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مُقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي”.

وشدّد أنور قرقاش، على أن الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر.