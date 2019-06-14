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الجيش الأمريكي يوجه مدمرة لبحر عمان: سندافع عن مصالحنا وحركة الملاحة العالمية
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي: “رغم أننا لا نسعى للدخول في صراع، إلا أن قواتنا ستدافع عن مصالحنا في جميع أنحاء العالم، وسنحمي حركة التجارة والملاحة العالمية”.
وأضاف “نشيد بشجاعة طاقم السفينة “يو.إس.إس ينبريدج” في إنقاذ طاقم ناقلة النفط التي رفعت علم بنما بعد الهجوم في بحر عمان”.
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن عن توجيه مدمرة أمريكية إلى مكان الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان.
واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق، إيران وراء الهجوم الذي وقع اليوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.
وأضاف بومبيو في تصريحات له مساء الخميس، أن إيران أهانت رئيس وزراء اليابان بعد ضرب إحدى سفن بلاده خلال زيارته لطهران.
وأكّد أن بلاده ستدافع عن مصالحها، وعن حلفائها، وعن التجارة الدولية من خطر إيران.
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