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مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات ومواقع حوثية في حجة
متابعات الخليج 365 - الرياض
شنَّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية غارات استهدفت تعزيزات ومواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.
وكانت هذه التعزيزات في طريقها إلى مواقع تمركزها جنوبي غرب مديرية حرض، ما أدّى إلى تدمير عربة نوع ” بي إم دبليو ” وآليات أخرى.
وقصفت المقاتلات موقعًا لميليشيا الحوثي، شرقي مديرية حرض، أسفر عنه تدمير سلاح عيار 23، ومقتل عددٍ من عناصر الميليشيا كانوا موجودين في الموقع المستهدف.
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