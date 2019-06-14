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مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات ومواقع حوثية في حجة

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2019-06-14

مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات ومواقع حوثية في حجة

متابعات الخليج 365 - الرياض

شنَّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية غارات استهدفت تعزيزات ومواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

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وكانت هذه التعزيزات في طريقها إلى مواقع تمركزها جنوبي غرب مديرية حرض، ما أدّى إلى تدمير عربة نوع ” بي إم دبليو ” وآليات أخرى.

وقصفت المقاتلات موقعًا لميليشيا الحوثي، شرقي مديرية حرض، أسفر عنه تدمير سلاح عيار 23، ومقتل عددٍ من عناصر الميليشيا كانوا موجودين في الموقع المستهدف.





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