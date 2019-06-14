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طقس الجمعة.. سحب رعدية وموجة غبار في 6 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الجمعة) استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الغربي للبحر الأحمر والجنوبي، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق نجران والشرقية والرياض.
وأشارت الأرصاد، إلى أن الفرصة لا تزال مُهيّأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة شرق ووسط المملكة.
وعن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أورد التقرير أنها شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كلم/ساعة.
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