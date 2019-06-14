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2019-06-14 التجارة تشهر بمواطن ووافدين في جريمة تستر وتغريمهم 300 ألف ريال متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بمواطن ووافدين من الجنسية اللبنانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري في نشاط تجهيز الحفلات والمناسبات وغرامة 300 ألف ريال. وقرّرت إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب السجل ومنع المتستر من مزاولة النشاط والتشهير وإبعاد الآخرين.









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