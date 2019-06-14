الارشيف / اخبار السعوديه

ترامب يعلن مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض لمنصبها

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم ترامب يعلن مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض لمنصبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-14

ترامب يعلن مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض لمنصبها

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز لمنصبها بنهاية الشهر الجاري.

Advertisements

وقال ترامب في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء أمس الخميس: “إنها شخصية خاصة جدًا، تتمتع بمهارات استثنائية، وقامت بمهمة خارقة، آمل أن تخوض الانتخابات للفوز بمنصب حاكم أركنساس، سوف تكون رائعة، أشكرك يا سارة عن تفانيكي في مهمتك”.

وكانت ساندرز قد انضمّت إلى حملة ترامب في فبراير عام 2016 وفي يوليو 2017 تولّت منصبها كمتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، فيما لم ترد معلومات بشأن مَن سيخلفها في منصبها.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض لمنصبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا