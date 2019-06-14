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2019-06-14 تفاصيل جديدة حول استهداف الناقلتين في خليج عمان متابعات الخليج 365 - متابعة كشف مصدر مُطلع لوكالة “رويترز” أن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان لم تستخدم فيه الطوربيدات. ولم تكشف “رويترز” عن هوية المصدر، مكتفية بالقول إنه على علم بتفاصيل الحادث. Advertisements ويأتي ذلك في أعقاب استهداف ناقلتَي نفط في خليج عُمان، إحداهما تابعة لشركة نرويجية والثانية يابانية. ووصف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الحادث بـ “تصعيد كبير”. واتهمت واشنطن إيران من جديد بالوقوف وراء استهداف الناقلتين، مثلما كان الأمر مع الواقعة المماثلة السابقة في 12 مايو الماضي، باستهداف 4 ناقلات نفطية قرب السواحل الإماراتية.









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