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2019-06-14 بالتفاصيل.. بدء العمل بقرار اعتماد هيكلة وزارة التعليم والدليل التنظيمي متابعات الخليج 365 - الرياض أصدر وزير التعليم د. حمد آل الشيخ قرارًا ببدء العمل بقرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد هيكلة وزارة التعليم والدليل التنظيمي. وأوضحت وزارة التعليم أنه بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد هيكلة وزارة التعليم والدليل التنظيمي، فقد أصدر الوزير قرارًا ببدء العمل بهما. Advertisements ويُمكن الاطلاع على تفاصيل الدليل التنظيمي والأهداف والمهام من خلال البي دي إف التالي: (الدليل التنظيمي).









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