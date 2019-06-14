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الحصيني يُحذر قائدي المركبات: نشاط لرياح البوارح سرعتها تصل إلى 50 كم
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذّر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة عبدالعزيز الحصيني قائدي المركبات من نشاط متوقع لرياح البوارح.
وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: متوقع نشاط واضح لرياح البوارح على الخليج بما فيها المنطقة الشرقية وشرق الوسطى، وهي رياح جافة شمالية إلى شمالية شرقية تصل سرعتها أحياناً 50 كم، متوقع استمرارها 25 يوماً قادمة متفرقة، إلا أن يصرفها الله، آملاً من قائدي المركبات توخّي الحذر الفترة القادمة بين طرق تلك المناطق.
وأضاف عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع نشاط غبار من خفيف إلى شبه كثيف خاصة ما بين الشرقية والرياض وعموم الشرقية ودول الخليج، إلا أن يصرفها الله، من المهم متابعة تحركات الرياح؛ لمعرفة سرعتها ونوعية الغبار الذي تحملها حتى يمكن تلافي السلبيات، ومنها فرصة تشكل الرمال على طرقات تلك المناطق، وهذا دور بلديات ومرور تلك المناطق.
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