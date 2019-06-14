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العثور على مفقود الدوادمي متوفياً بمنطقة نائية

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2019-06-13

العثور على مفقود الدوادمي متوفياً بمنطقة نائية

متابعات الخليج 365 - الدوادمي

عثر أعضاء جمعية غوث للتوعية والإنقاذ على مفقود الدوادمي “فايز العتيبي” متوفياً في الصحراء.

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جاء ذلك بعد تمشيط المنطقة المتوقع تواجده فيها من قِبل عدة مركبات، وكذلك باستخدام طائرة شراعية.

وكان الفريق قد أعلن في بيان أنه تلقى بلاغًا عن فقدان “العتيبي” في ضواحي الدوادمي بعد ترجُّله من السيارة باتجاه الصحراء، وبعد البحث عنه تم العثور عليه متوفياً في الصحراء، وتم استدعاء الجهات المختصة لاستلام الموقع.





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