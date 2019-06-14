رابط التسجيل للدفعة 21 من حساب المواطن .. تعرف على شروط الأهلية وموعد إيداع الدفعة العشرين من حساب...

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية اخر اخبار حساب المواطن ، والذي يعتبر من أبرز البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين في المملكة ، وذلك بعد أن تم تطبيق الضريبة المضافة في بداية العام المنصرم ، والذى أدى إلي غلاء المعيشة وغلاء العديد من الخدمات والسلع والمحروقات كالبنزين وغيرها ، وتهدف المملكة من خلال ذلك إلى تحقيق رؤية المملكة في العام 2020 والذي يهدف إلي تقديم العديد من الإصلاحات الإقتصادية لتحقيق التوازن الإقتصادي والمالي .

تعرف على شروط الأهلية في حساب المواطن

وضع القائمون على برنامج حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية العديد من الشروط الأهلية من أجل إستيفاء كافة شروط الأهلية والإستحقاق في البرنامج ، ومن ضمن تلك الشروط ما يلي :-

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية. عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة. تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

حساب المواطن يودع الدفعة التاسعة عشر

هذا وقد أعلن حساب المواطن في الأونة الأخيرة على انه قد قام بإيداع الدفعة الـتاسعة عشر من حساب المواطن، لمن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق، وقد أكد البرنامح على أنه سوف يتم صرف الدعم بشك دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع .

رابط التسجيل في الدفعة الواحد و العشرين من حساب المواطن

أعلن القائمون على برنامج حساب المواطن على أن التسجيل للدفعة الواحد و العشرين متاح لكافة المواطنين الراغبين في التسجيل والإلتحاق في الدفعة الواحد والعشرين ، وقد نوه كافة المواطنين على ضرورة الإفصاح عن مصادر الدخل ، ويمكنك عزيزي المواطن التسجيل في حساب المواطن من خلال الرابط التالي هـــنــــــا

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