السعودية تمنع الفنانة منى شداد من الظهور إعلاميا

تم يوم الإربعاء 12 اغسطس 2019 منع الفنانة و الممثلة منى شداد من الظهور بصفة نهائية في وسائل الإعلام و شاشات التلفزيون و محطات الراديو كما تم تعليق نشاطها الفني بصفة كاملة في المملكة العربية السعودية وقد اتخذت الهيئة العامة للترفية هذا القرار بعد تأييدها لنظام قطر و مواقفه الداعمة للإرهاب بالمملكة.

أثار ظهور الممثلة و الفنانة المعروفة منى شداد ضجة اعلامية بعد ظهورها في مقطع فيديو تؤيد فيه ما يمارسه النظام القطري من دعم للإرهاب في البلاد.

أكد عبدالله مخارش المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة العربية السعودية في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم منع منى شداد من ممارسة الأنشطة الفنية في السعودية و أن قرار الهيئة العامة للترفية تمنع أي ظهور اعلامي لها في القنوات التلفزيونية و الإذاعات بصفة نهائية وقد أبدى رفضه لموقف الفنانة مبينا ان الشعب السعودي طيب لكن قوي في اوقات الجد ولن يقبل بمن يسيئ لولاة امره، حيث قال حرفيا: “كفاية استهتار فينا، فتحنا لكم قنواتنا ومنابرنا وبيوتنا، لا تستغلوا طيبتنا وكرمنا”.

كانت الممثلة الكويتية منى شداد قد ظهرت في عديد الأعمال خصوصا التلفزيونية كما تملك رصيد كبير من الأعمال الفنية الاخرى والتي كان من ابرزها:

– مسلسل الملقوفة

– مسابقات رمضان

– طيف السلام

– البرنامج الكوميدي واي فاي 3

– عندما يزهر الخريف 2

– دكان بو نواف

– المحتالة

– واحد مهم

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