رابط نظام جدارة 1440 وزارة الخدمة المدنية| اعرف تفصلياً أسماء المرشحات للوظائف التعليمية

رابط نظام جدارة 1440 يبحث عنه الكثيرين من الذين تقدموا لمختلف الوظائف فى وزارة الخدمة المدنية، كما ينتظر المئات من الخرجين والخريجات الذين قاموا بالتقديم لوظائف وزارة التعليم السعودية، و قد تم اليوم الخميس الاعلان رسمياُ لكل السعودين عنسماء المرشحين لوظائف التعليم داخل المملكة العربية السعودية فى جميع المدن التى كانت مذكورة فى الاعلان، و قد تم نشر هذه النتائج عبر موقع جدارة الرسمي، و هو الموقع الرسمى التابع لوزارة التعليم السعودية.

الاستعلام عن الاستعلام عن أسماء المرشحين فى وظائف التعليم 1440

كانت وزارة التعليم فى السعودية قد أعلنت عن فتح باب التقديم في الفترة بين 17 رمضان حتى يوم 23 رمضان لعام 1441، و قد تم التقديم من خلال رابط جدارة من هنا، و قد تم الاعلان عن أسماء المرشحات لوظائف التعليم من هنا و هو رابط عليه جميع الاسماء بالتفصيل.

من ناحية أخرى فقد صرحت وزارة التعليم السعودية أن المرشحات للوظائف التعليمية، و الذى تم الاعلان عنهم اليوم فى حالة عدم إحضارهم الوثائق المطلوبة الأصلية منها فى خلال فترة المطابقة سيتم استبعادهم.