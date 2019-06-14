هل ترتفع أسعار الكهرباء مجددًا؟.. اقرأ هذا التقرير!

كشفت مصادر أن الشركة السعودية للكهرباء طالبت بتعرفة جدیدة تغطي التكالیف التشغیلیة، مرجعة الانقطاعات إلى عدم توفر احتیاطي تولید مناسب يتراوح بين 10-15 % من الحمل الذروي للكهرباء بالإضافة إلى الخروج الاضطراري لبعض وحدات التولید أو نتیجة لوجود اختناقات في شبكات التوزیع القدیمة أو عوامل أخرى مثل أعمال الصیانة، وتوصیلات المشتركین، والعوامل المناخیة.

مواجهة المخاطر والصعوبات

وذكرت مصادر وفقاً لصحيفة “الوطن” أن الشركة طالبت أیضا لمواجهة المخاطر والصعوبات المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزیع الكهرباء، بضرورة توفر شبكة نقل قویة ومترابطة بین مختلف مناطق المملكة قادرة على نقل وتبادل الطاقة فیما بینها، إضافة إلى إیجاد تعریفة كهربائیة مناسبة تعكس التكلفة الحقیقیة اللازمة لتغطیة التكالیف التشغیلیة والاستثمارات الرأسمالیة لإنتاج ونقل وتوزیع الطاقة الكهربائیة، مع عائد ربحي على الاستثمار”. وأشارت المصادر إلى أن “السعودیة للكهرباء” لجأت إلى استشاري عالمي لعمل دراسة عن أثر الانقطاعات على الاقتصاد الوطني، ویتم حالیا متابعة تنفیذ توصیات الدراسة من قبل اللجنة التنفیذیة لمجلس إدارة الشركة.