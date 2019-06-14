“غيار زيت” يقود مواطناً للعثور على مفقود جدة “السلمي”.. هنا التفاصيل

عثرَ مواطن مساء اليوم على مفقود جدة “عبدالمجيد بن دخيل الله السلمي” بصحة وسلامة، بعد تغيبه عن أسرته منذ ثلاثة أيام دون معرفة وجهته. وبحسب المعلومات فإن المواطن وأثناء تغيير زيت المحرك لمركبته في أحد محلات “البنشر” بحي المنتزهات بجدة، فوجئ بشاب بجوار المحل تظهر عليه ملامح المفقود والتي تعرف عليها من خلال الإعلان عن المفقود خلال الثلاثة أيام الماضية بمواقع التواصل ووسائل الإعلام.
وبدوره، أبلغ المواطن الجهات الأمنية والتي باشرت الموقع على الفور، وتسلّمت المفقود، وسلمته إلى ذويه مساء اليوم وهو بصحة وسلامة. وكانت أسرة “عبدالمجيد بن دخيل الله السلمي”، البالغ من العمر 16 عاماً، والذي يعاني من فَقْد في الذاكرة على فترات متقطعة، قد ناشدت في وقت سابق مساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار مساء الثلاثاء الماضي، بعد أن خرج من منزل جدته بحي كيلو 14 بجدة.
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