للحد من تأثير انقطاعات الكهرباء.. جامعة نجران تحول دراسة الطلاب في الصيف للمساء

أعلنت جامعة نجران، اليوم الخميس، عن تعديل مواعيد محاضرات شطر الطلاب لتصبح في الفترة المسائية خلال الفصل الدراسي الصيفي بداية من الساعة الرابعة عصراً.
وأوضحت أن التعديل يأتي استجابة لمطالبات شركة الكهرباء، وإسهاماً من الجامعة في الحد من تأثير انقطاعات الكهرباء المتكررة. وأفادت أن القرار اتخذته لجنة الأزمات والمخاطر بالجامعة، لافتة إلى أن مواعيد محاضرات شطر الطالبات بالجامعة لن تتغير، ومشيرةً إلى أن عمادة القبول والتسجيل ستتولى مهمة تعديل جداول الطلاب الدراسية.
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