لليوم الخامس.. عائلة الطفل طلحة تكثف البحث عنه بمكة

تكثف عائلة الصبي طلحة سيف، (أفغاني الجنسية) ويبلغ من العمر 12 عامًا، البحث عنه منذ الأحد الماضي، حيث ترك منزل العائلة بمكة المكرمة، عقب مشكلة عائلية معه.
وقالت والدة سيف في تصريح لـ«عاجل»: «قمنا بالاتصال به لكن بعد يومين رد على الاتصال رجل غريب وبعدها أُغلق الجوال ولم نستطع التواصل معه مرة أخرى».
وأكدت والدة سيف أنه هادئ ولا يعاني من أية مشكلات صحية أو نفسية، ملتمسة المساعدة ممن لديه معلومات تفيد في التوصل إلى مكان ابنها المفقود.
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