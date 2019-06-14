موريتانيا والعراق تستنكران الهجوم الإرهابي على مطار أبها

أعربت موريتانيا عن استنكارها وإدانتها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الموريتانية، في بيان لها اليوم الخميس، إن موريتانيا تؤكد تضامنها ووقوفها التام إلى جانب المملكة في كل ما من شأنه حفظ أمنها وسلامة حوزتها الترابية ودورها المحوري في المنطقة والعالم.

وبينت أن استهداف المنشآت المدنية والمناطق السكنية وترويع الأبرياء الآمنين لعمل في غاية الاستهتار بكل الأعراف والقيم والمواثيق والقوانين ذات الصلة.

وفي ذات السياق، دانت العراق الهجومين اللذين استهدفا مطار أبها الدولي وناقلتي النفط في بحر عمان، رافضًا التصعيد الذي تشهده المنطقة.

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وأفادت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي اليوم، بوقوف العراق ضد أي اعتداء، ورفضه التصعيد في المنطقة، ودعواته إلى حل الأزمات بالطرق السلمية.

وأمس الأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنَّ عملًا إرهابيًّا نفّذته مليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي، متوعّدًا الانقلابين الموالين لإيران برد حاسم.

كما أعلنت «هيئة السلامة البحرية البريطانية»، اليوم الخميس، عن وقوع حادث غامض في خليج عمان، وفقًا لما ذكرته «العربية».

ودعت «هيئة السلامة البحرية البريطانية» إلى الحذر الشديد بعد وقوع حادث في خليج عمان.

