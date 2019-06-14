السعودية: الحوثيون استخدموا نوعية خاصة من الأسلحة لقصف مطار أبها

أرسلت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن حول استهداف الميليشيات الحوثية لمطار أبها، قائلة: إن الانقلابيين اعترفوا بمسؤوليتهم عن الحادث الإرهابي.

وقالت المملكة في رسالتها: إن النظام الإيراني يواصل دعم الأعمال الإرهابية العابرة للحدود. مؤكدة أنَّ دعم إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية خرق للقرارات الدولية.

وأوضحت أنَّ التحقيق السعودي يثبت أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة، مؤكدة أنها أبلغت مجلس الأمن أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها.

وأكّدت أنها والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سيتخذون إجراءات عاجلة بما يضمن حماية المدنيين ومحاسبة الجناة وفقاً للقانون، ولردع هذه الهجمات الإرهابية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي: إن مقذوفًا معاديًا (حوثيا) سقط أمس الأربعاء، بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمرّ من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أنّ سقوط المقذوف أدى إلى إصابة (26) شخصًا مدنيًا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتم نقل (8) حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

وبيّن العقيد المالكي أنّ الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تمّ استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز)، على حدّ زعمها، ما يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضًا حصول هذه الميليشيا الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

واختتم المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تصريحه بالتأكيد على أنَّ قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

