السعودية اليوم / وزارة التعليم تدعو (10326) متقدماً للوظائف التعليمية للمطابقة



الرياض 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية دعت (10326) متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ 1440/9/17هـ ويمثلون من تم ترشيحهم مبدئياً، لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية .

وبين المتحدث الرسمي أن المطابقة ستكون اعتباراً من يوم الأحد 1440/10/13هـ ويستمر حتى يوم الأربعاء 1440/10/16هـ خلال أوقات العمل الرسمي .

وكشف المتحدث الرسمي أن على المرشحين الحضور في الأوقات والفترة المحددة مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، ووثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة إلى كشف الدرجات، وإرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل للحاصلين على المؤهلات الخارجية، وإرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية للحاصلين على الدبلوم التربوي في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي، وإرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة للحاصلين على دبلوم التربية الخاصة، وكذلك وثيقة التدريب للتخصصات التي يشترط شغلها إلى تدريب أو تطبيق ميداني .

وبين العصيمي أن من لم يقدم أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية المشار إليها خلال فترة المطابقة لدى فروع وزارة الخدمة المدنية لن يتم النظر فيها بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ويستبعد من الترشيح للوظيفة، كما أن عدم المطابقة خلال الفترة المحددة يعتبر عدولا عن الرغبة في الوظيفة، مؤكداً أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي .

وبين أن حساب وزارة التعليم أو المتحدث على تويتر سيتولى الإعلان عن المستجدات عند الحاجة إليها، مؤكداً أن الشواغر التي لم تشغل بمرشحين أو لم يطابق المرشح لها شروط شغلها سيتم حصرها وإعادة الإعلان عنها لاحقا .

وفِي ختام تصريحه هنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحين مبدئياً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية متمنياً لهم مزيداً من التوفيق وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.

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