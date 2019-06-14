السعودية اليوم / مدير جوازات الجوف ومدير فرع هيئة حقوق الإنسان يناقشان ملفات الرعاية الاجتماعية



سكاكا 10 شوال 1440هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

ناقش مدير جوازات منطقة الجوف المكلف العميد خالد بن عبدالعزيز الحزيم في مكتبه اليوم مع مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة الجوف سليمان الرشيد ملفات الرعاية الاجتماعية وأهم المستجدات بشأن دور الإيواء في المنطقة.

وقدّم الرشيد خلال اللقاء نبذة عن دور فرع الهيئة بالمنطقة في حماية الحقوق الاجتماعية ودور الفرع في زيارة الدور الإيوائية كما نوقشت أهم المستجدات بشأن دور الإيواء في المنطقة والتنسيق لحل القضايا والارتقاء بالعمل لما فيه خدمة الوطن .

وثمّن العميد الحزيم الدور الرقابي الذي يقوم به فرع هيئة حقوق الإنسان وفق تطلعات القيادة الرشيدض موضحاً أن المديرية العامة للجوازات تعمل مع الهيئة في كل مامن شأنه خدمة الوطن .

وتأتي هذه الزيارة ضمن توجه فرع هيئة حقوق الإنسان لتحقيق الدور التكاملي مع الجهات الحكومية وتعزيز علاقات التعاون بين فرع الهيئة والجهات الحكومية في المنطقة واستشعارا للدور المهم الذي تضطلع به الهيئة في حماية حقوق الإنسان وفق منظومة الرعاية الاجتماعية.

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22:57ت م

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