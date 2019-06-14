

الرياض 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حضر معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز مساء اليوم الحفل الذي أقامته سفارة الكاميرون بمناسبة اليوم الوطني لبلادها, وذلك في منزل السفير بحي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله سفير جمهورية الكاميرون لدى المملكة عيا تيجاني وأعضاء السفارة .

حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

// انتهى //

22:56ت م

0193





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض يحضر حفل سفارة الكاميرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.