توضيح مهم من الجوازات بشأن تسجيل خرج ولم يعد للوافد

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس عن إتاحة تسجيل خرج ولم يعد آلياً، وذلك دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

Advertisements

وقالت المديرية في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أصبح تسجيل “خرج ولم يعد” آلياً، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة للوافد دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات”.