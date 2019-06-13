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توضيح مهم من الجوازات بشأن تسجيل خرج ولم يعد للوافد

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2019-06-13

توضيح مهم من الجوازات بشأن تسجيل خرج ولم يعد للوافد

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس عن إتاحة تسجيل خرج ولم يعد آلياً، وذلك دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

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وقالت المديرية في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أصبح تسجيل “خرج ولم يعد” آلياً، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة للوافد دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات”.





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