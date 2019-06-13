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بالخطوات.. تعرف على إجراءات التعيين بالوظائف التعليمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تساؤلات عديدة بشأن إجراءات التعيين للوظائف التعليمية، بعد إعلان وزارة التعليم عن دعوتها لـ (١٠٣٢٦) متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية للمطابقة.
ويتمّ ذلك من خلال الإعلان أولًا عن الأسماء مع آخر أربعة أرقام من السجل المدني ولحضور المطابقة يشترط إحضار أصل الهوية، وثيقة التخرج، وإحضار شهادة الدبلوم التربوي للغير التربويين.
ثم المطابقة في أقرب فرع خدمة مدنية، ثم انتظار إعلان الترشيح النهائي.
يُذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أعلن في وقت سابق، أن وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية دعت (١٠٣٢٦) متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ١٤٤٠/٩/١٧هـ ويمثلون مَن تم ترشيحهم مبدئياً لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية.
وبيّن المتحدث الرسمي أن المطابقة ستكون اعتباراً من يوم الأحد الموافق١٤٤٠/١٠/١٣هـ وحتى يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/١٠/١٦هـ خلال أوقات العمل الرسمي.
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