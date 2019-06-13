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بومبيو: إيران وراء هجوم خليج عمان وسندافع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران وراء الهجوم الذي وقع اليوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.
وأضاف بومبيو في تصريحات له مساء اليوم الخميس، أن إيران أهانت رئيس وزراء اليابان بعد ضرب إحدى سفن بلاده خلال زيارته لطهران.
وأكّد أن بلاده ستدافع عن مصالحها، وعن حلفائها، وعن التجارة الدولية من خطر إيران.
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