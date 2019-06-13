- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم طريقة البحث عن أسماء المرشحين في صفحة إعلان الوظائف التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طريقة البحث عن أسماء المرشحين في صفحة إعلان الوظائف التعليمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
يُمكن للمتقدمين على الوظائف التعليمية البحث بكل سهولة عن أسماء المرشحين والمرشحات في صفحة إعلان الوظائف التعليمية، من خلال فتح صفحة إعلان الأسماء.
يتمّ ذلك من خلال الضغط على كنترول + F، ستظهر أيقونة خانة البحث في أعلى الصفحة يسارًا، ثم أدخل الاسم المراد البحث عنه، ثم اتبع الإجراءات كما هو موضع بالشكل في الأسفل.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي قد أعلن في وقت سابق، أن وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية دعت (١٠٣٢٦) متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ١٤٤٠/٩/١٧هـ ويمثلون مَن تم ترشيحهم مبدئياً لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية.
وبيّن المتحدث الرسمي أن المطابقة ستكون اعتباراً من يوم الأحد الموافق١٤٤٠/١٠/١٣هـ وحتى يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/١٠/١٦هـ خلال أوقات العمل الرسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة البحث عن أسماء المرشحين في صفحة إعلان الوظائف التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.