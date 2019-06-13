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طريقة البحث عن أسماء المرشحين في صفحة إعلان الوظائف التعليمية

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2019-06-13

طريقة البحث عن أسماء المرشحين في صفحة إعلان الوظائف التعليمية

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُمكن للمتقدمين على الوظائف التعليمية البحث بكل سهولة عن أسماء المرشحين والمرشحات في صفحة إعلان الوظائف التعليمية، من خلال فتح صفحة إعلان الأسماء.

يتمّ ذلك من خلال الضغط على كنترول + F، ستظهر أيقونة خانة البحث في أعلى الصفحة يسارًا، ثم أدخل الاسم المراد البحث عنه، ثم اتبع الإجراءات كما هو موضع بالشكل في الأسفل.

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وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي قد أعلن في وقت سابق، أن وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية دعت (١٠٣٢٦) متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ١٤٤٠/٩/١٧هـ ويمثلون مَن تم ترشيحهم مبدئياً لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية.

وبيّن المتحدث الرسمي أن المطابقة ستكون اعتباراً من يوم الأحد الموافق١٤٤٠/١٠/١٣هـ وحتى يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/١٠/١٦هـ خلال أوقات العمل الرسمي.





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