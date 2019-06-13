الان تتابع وزير التعليم يصدر قرارا تنفيذيا ببدء العمل باعتماد هيكلة وزارة التعليم والدليل التنظيمي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 40 دقيقة - 12:00 ص, 14 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة التعليم، أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد هيكلة وزارة التعليم والدليل التنظيمي، فقد أصدر وزير التعليم قرارا تنفيذيا ببدء العمل بهما.

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