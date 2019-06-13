الان تتابع “التجارة” تشهر بمواطن ووافدين بعد إدانتهم في جريمة تستر.. وتغريمهم 300 ألف ريال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 11:05 م, 13 يونيو 2019 م التعليقات: 0 شهرت وزارة التجارة والاستثمار، بمواطن ووافدين من الجنسية اللبنانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري في نشاط تجهيز الحفلات والمناسبات وغرامة 300 ألف ريال. وقررت إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب السجل ومنع المتستر من مزاولة النشاط والتشهير وإبعاد الآخرين.

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