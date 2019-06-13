شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مسلحين تحصنوا بـ«جبال الداير» وبادروا بإطلاق النار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد المالكي (جازان) @almalkym939
نجحت الجهود الميدانية لأفراد الدوريات التابعة لمحافظة الداير بالتعاون مع شرطة الداير والأفواج الأمنية، في القبض على عدد من المتسللين المسلحين الذين يمتهنون قطع الطرق وسلب عابري السبيل وترويع الآمنين، في عملية أمنية شهدت إطلاق نار، بعد أن اتخذ المسلحين من جبال الداير الوعرة ملاذاً لهم.
وشهدت العملية مبادرة المتسللين بإطلاق النار، ما اقتضى الرد بالمثل وفرض السيطرة على الموقف والقبض على عدد منهم.
ورغم تحصن المتسللين في جبال وعرة يصعب الوصول إليها إلا بالدوريات الراجلة، إلا أن ذلك لم يمنع رجال الدوريات بمحافظة الداير من رصدهم ومتابعة نشاطهم ومن ثم إعداد الخطط اللازمة ومحاصرتهم والقبض عليهم.
وأوضح محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، أن العملية تمت بمتابعة وجهود حثيثة، مشدداً على أنه سيتم ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مسلحين تحصنوا بـ«جبال الداير» وبادروا بإطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.