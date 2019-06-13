شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مسلحين تحصنوا بـ«جبال الداير» وبادروا بإطلاق النار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد المالكي (جازان) @almalkym939

نجحت الجهود الميدانية لأفراد الدوريات التابعة لمحافظة الداير بالتعاون مع شرطة الداير والأفواج الأمنية، في القبض على عدد من المتسللين المسلحين الذين يمتهنون قطع الطرق وسلب عابري السبيل وترويع الآمنين، في عملية أمنية شهدت إطلاق نار، بعد أن اتخذ المسلحين من جبال الداير الوعرة ملاذاً لهم.

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وشهدت العملية مبادرة المتسللين بإطلاق النار، ما اقتضى الرد بالمثل وفرض السيطرة على الموقف والقبض على عدد منهم.

ورغم تحصن المتسللين في جبال وعرة يصعب الوصول إليها إلا بالدوريات الراجلة، إلا أن ذلك لم يمنع رجال الدوريات بمحافظة الداير من رصدهم ومتابعة نشاطهم ومن ثم إعداد الخطط اللازمة ومحاصرتهم والقبض عليهم.

وأوضح محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، أن العملية تمت بمتابعة وجهود حثيثة، مشدداً على أنه سيتم ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.