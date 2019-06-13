شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: ضبط مستودع لتخزين مواد غذائية وطبية تحمل ادعاءات دينية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
داهمت وزارة التجارة الاستثمار بمساندة الجهات الأمنية، مستودعاً في مكة المكرمة تستغله عمالة مخالفة في تخزين كميات من المواد الغذائية والطبية تحمل ادعاءات دينية، تمهيداً لتصديرها وتوزيعها في المنطقة المركزية.
وأكدت الوزارة عبر «تويتر» اليوم (الخميس)، أنه تم ضبط وإتلاف 60 ألف من المنتجات المخالفة، وتسليم العمالة للجهات الأمنية، واستدعاء مالك الموقع لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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