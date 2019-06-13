شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص خطبة الجمعة لكشف ضلال مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه) وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، بتخصيص خطبة يوم غدٍ (الجمعة) للحديث عن خطر مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وبيان ضلالهم وانتهاكهم لحرمات الله واستحلال الدماء. وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، بتخصيص خطبة يوم غدٍ (الجمعة) للحديث عن خطر مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وبيان ضلالهم وانتهاكهم لحرمات الله واستحلال الدماء. كما وجَّه آل الشيخ بتضمين الخطبة أهمية اجتماع الكلمة والتلاحم بين أفراد المجتمع والوقوف خلف قيادتنا الرشيدة، ذلك وفقاً لما ورد عبر الحساب الرسمي للوزارة بمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الخميس).



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