، الكهرباء تعود إلى "عارضة جازان".. والأهالي يطالبون بحلول للانقطاعات المتكررة ،

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عادت مجدداً "الكهرباء" للقرى التي تعرضت لانقطاع جزئي بالعارضة شرق منطقة جازان، مساء اليوم، بسبب الأمطار التي ضربت المناطق الجبلية وذلك بعد إصلاح العطل من قبل فرق الطوارئ.
وأشار السكان إلى أن الانقطاع الجزئي استمر من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً، مطالبين بإيجاد حلول للانقطاعات المتكررة.
وقالوا إن التيار انقطع كلياً قبل أن يعود جزئياً فقط، موضحين أن بعض المنازل عاشت في ظلام دامس، ناهيك عن مشاكل الحرارة بسبب ارتفاع درجاتها في الصيف والبعوض الذي ينشط مع الانقطاع بسبب الظلام.
وطالب الأهالي بإيجاد حل لمنع الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أنه لا يكاد يمر يوم تقريباً إلا وتنقطع مرة أو مرتين، غير أن الشركة، وحسب حديثهم، تتعذّر دائماً بالأمطار التي لا تستمر في الأغلب نصف ساعة.الأمطار تسببت في قطع التيار الكهربائي عن عدد من قرى العارضة بجازان
الكهرباء تعود إلى "عارضة جازان".. والأهالي يطالبون بحلول للانقطاعات المتكررةقاسم الخبراني الخليج 365 2019-06-13
عادت مجدداً "الكهرباء" للقرى التي تعرضت لانقطاع جزئي بالعارضة شرق منطقة جازان، مساء اليوم، بسبب الأمطار التي ضربت المناطق الجبلية وذلك بعد إصلاح العطل من قبل فرق الطوارئ.
وأشار السكان إلى أن الانقطاع الجزئي استمر من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً، مطالبين بإيجاد حلول للانقطاعات المتكررة.
وقالوا إن التيار انقطع كلياً قبل أن يعود جزئياً فقط، موضحين أن بعض المنازل عاشت في ظلام دامس، ناهيك عن مشاكل الحرارة بسبب ارتفاع درجاتها في الصيف والبعوض الذي ينشط مع الانقطاع بسبب الظلام.
وطالب الأهالي بإيجاد حل لمنع الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أنه لا يكاد يمر يوم تقريباً إلا وتنقطع مرة أو مرتين، غير أن الشركة، وحسب حديثهم، تتعذّر دائماً بالأمطار التي لا تستمر في الأغلب نصف ساعة.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
11:21 PM
إصلاح العطل من قبل فرق الطوارئ عقب الأمطار التي ضربت المناطق الجبلية
عادت مجدداً "الكهرباء" للقرى التي تعرضت لانقطاع جزئي بالعارضة شرق منطقة جازان، مساء اليوم، بسبب الأمطار التي ضربت المناطق الجبلية وذلك بعد إصلاح العطل من قبل فرق الطوارئ.
وأشار السكان إلى أن الانقطاع الجزئي استمر من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً، مطالبين بإيجاد حلول للانقطاعات المتكررة.
وقالوا إن التيار انقطع كلياً قبل أن يعود جزئياً فقط، موضحين أن بعض المنازل عاشت في ظلام دامس، ناهيك عن مشاكل الحرارة بسبب ارتفاع درجاتها في الصيف والبعوض الذي ينشط مع الانقطاع بسبب الظلام.
وطالب الأهالي بإيجاد حل لمنع الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أنه لا يكاد يمر يوم تقريباً إلا وتنقطع مرة أو مرتين، غير أن الشركة، وحسب حديثهم، تتعذّر دائماً بالأمطار التي لا تستمر في الأغلب نصف ساعة.
، الكهرباء تعود إلى "عارضة جازان".. والأهالي يطالبون بحلول للانقطاعات المتكررة ،
المصدر : الخليج 365
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