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محمد بن مسعود - الدمام - نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير الرياض، سحمي بن شويمي بن فويز، مساء اليوم، الحفل الذي أقامته سفارة الكاميرون بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك في منزل السفير بحي السفارات بالرياض.
وكان في استقباله لدى وصوله سفير جمهورية الكاميرون لدى المملكة عيا تيجاني وأعضاء السفارة.
حضر الحفل عددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
"ابن فويز" يحضر حفل سفارة الكاميرون بمناسبة يومها الوطني
نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير الرياض، سحمي بن شويمي بن فويز، مساء اليوم، الحفل الذي أقامته سفارة الكاميرون بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك في منزل السفير بحي السفارات بالرياض.
وكان في استقباله لدى وصوله سفير جمهورية الكاميرون لدى المملكة عيا تيجاني وأعضاء السفارة.
حضر الحفل عددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
11:21 PM
نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير الرياض، سحمي بن شويمي بن فويز، مساء اليوم، الحفل الذي أقامته سفارة الكاميرون بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك في منزل السفير بحي السفارات بالرياض.
وكان في استقباله لدى وصوله سفير جمهورية الكاميرون لدى المملكة عيا تيجاني وأعضاء السفارة.
حضر الحفل عددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
، "ابن فويز" يحضر حفل سفارة الكاميرون بمناسبة يومها الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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